Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что ситуация вокруг конфликта на Украине становится всё более опасной и может привести к прямому столкновению России со странами Европы. По его мнению, активная поддержка Киева со стороны западных государств повышает риск дальнейшей эскалации.
Эксперт считает, что многие представители западного политического истеблишмента недооценивают возможные последствия происходящего. Он отметил, что поддержка ударов по российской территории лишь усиливает напряжённость и способна подтолкнуть Москву к ответным действиям против военных объектов в Европе.
Миршаймер полагает, что Россия в случае дальнейшей эскалации может прибегнуть сначала к ударам обычными вооружениями, а затем — при отсутствии результата — рассмотреть более жёсткие меры. По его оценке, подобное развитие событий создаёт серьёзную угрозу расширения конфликта и роста глобальной нестабильности.
Ранее Миршаймер заявил, что совсем скоро Россия будет контролировать весь Донбасс.