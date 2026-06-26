Профессор Миршаймер назвал ситуацию вокруг Украины очень опасной

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что ситуация вокруг конфликта на Украине становится всё более опасной и может привести к прямому столкновению России со странами Европы. По его мнению, активная поддержка Киева со стороны западных государств повышает риск дальнейшей эскалации.