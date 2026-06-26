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Минцифры: владельцам телефонов не придётся регистрировать устройства в базе IMEI

Создаваемая в России единая база IMEI не предусматривает обязательной регистрации мобильных устройств самими гражданами.

Создаваемая в России единая база IMEI не предусматривает обязательной регистрации мобильных устройств самими гражданами.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минцифры России.

В ведомстве пояснили, что разработали проект постановления правительства, который определяет правила функционирования базы уникальных идентификаторов мобильных устройств, порядок доступа к содержащейся в ней информации и её взаимодействие с другими государственными информационными системами.

«Проект постановления не предполагает постановку на учёт мобильных устройств гражданами», — говорится в сообщении Минцифры.

В министерстве уточнили, что сведения об IMEI будут поступать в систему от операторов связи, ранее зарегистрировавших устройство в сети, а также от Федеральной таможенной службы при ввозе техники в Россию.

Единственным случаем, когда пользователь сможет самостоятельно зарегистрировать устройство, станет покупка нового телефона за границей с последующим ввозом в Россию. Сделать это можно будет добровольно через портал «Госуслуги».

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о создании единой базы данных уникальных идентификаторов мобильных устройств (IMEI).