RT узнал детали истории о девочке, которой устроили домашнюю тюрьму в Саратове

Подросток признавалась, что мама может ударить её, если она в чём-то провинится. Мать же утверждает, что таким образом учит девушку самообороне, так как владеет техникой боевого ушу. Со слов подростка, два года назад женщина кинула в неё коробку и кружку за то, что она ослушалась, а также угрожала вылить на голову горячую кашу, называла её свиньёй, врагом и хамкой.