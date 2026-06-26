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RT узнал детали истории о девочке, которой устроили домашнюю тюрьму в Саратове

RT узнал детали истории о девочке, которой мама устроила домашнюю тюрьму в Саратове.

RT узнал детали истории о девочке, которой мама устроила домашнюю тюрьму в Саратове.

16-летняя девушка сообщила, что с третьего по четвёртый класс была на домашнем обучении, задания делала за неё мама. После женщина с ней не занималась, возобновила уроки лишь в ноябре 2025 года, но вновь прекратила из-за желания подростка учиться в обычной школе.

Со слов матери, у неё высшее педагогическое образование. Она считала, что сама справится с обучением дочери, купила ей все нужные учебники, но девочка плохо усваивала почти весь материал, кроме литературы и изо.

Мать утверждает, что понимала, что дочка не сдаст в школе переводные экзамены.

У девушки нет паспорта гражданина России, а мать говорила ей, что до совершеннолетия он якобы бесполезен и пользоваться она им не будет.

Подросток признавалась, что мама может ударить её, если она в чём-то провинится. Мать же утверждает, что таким образом учит девушку самообороне, так как владеет техникой боевого ушу. Со слов подростка, два года назад женщина кинула в неё коробку и кружку за то, что она ослушалась, а также угрожала вылить на голову горячую кашу, называла её свиньёй, врагом и хамкой.

По данным источника, девушка почти всегда дома, у неё нет друзей и подруг, гуляет она с мамой. К поликлинике не прикреплена, потому что, по словам матери, в этом не было нужды и дочь болела только ОРВИ.

Осмотр девушки показал, что у неё есть псориатические высыпания. Мать заявила, что они у дочери с девяти лет.

Психолог установил, что девушка утратила навык письма прописью, её гигиенические навыки требуют контроля взрослого, процессы социализации нарушены, а уровень психосоциальной зрелости низкий.