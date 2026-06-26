В Госдуме спрогнозировали рост числа занятых в креативном секторе россиян

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Число занятых в креативном секторе россиян превысит пять миллионов к 2030 году, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
«При устойчивом росте к 2030 году число занятых в креативном секторе превысит пять миллионов россиян, причем это не только молодежь, но и высокий процент взрослых творческих людей с разными специальностями», — сказал Говырин.
Он отметил, что креативность повышает узнаваемость продукта, потому что одно дело — массовый типичный продукт, а другое — если в нем есть уникальность и эксклюзивность.
«Положительный эффект от этого направления экономики высок, потому что идет повышение привлекательности территорий, развитие культуры и, конечно, повышение заработка представителей креативных отраслей», — добавил депутат.
По его словам, интенсивнее всего развиваются технологические отрасли и отрасли, связанные с импортозамещением и внутренним туризмом.
«Наша задача поднимать и остальные отрасли креативного сектора, такие как культурное наследие, медиа и СМИ, кино, арт-индустрия, книжное дело, библиотеки и архивы, народные художественные промыслы, дизайн и мода», — подчеркнул парламентарий.
Говырин добавил, что для реального роста доходов от креативной экономики не менее важны: наличие инфраструктуры, образовательной среды, профессиональных сообществ и региональных механизмов поддержки предпринимательства.
Кроме того, он также добавил, что сейчас в России идет «активная защита и отстаивание правильных традиционных ценностей», и креативный сектор в этом направлении, как отметил политик, — один из самых существенных.
По его словам, именно в креативном секторе обеспечивается сохранение, популяризация и передача другим поколениям культурного кода, а также воспитание и обеспечение преемственности поколений на основе национальных культурных ценностей, укрепление института семьи.