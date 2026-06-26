Западные страны убеждены, что могут игнорировать красные линии России, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер. Об этом сообщает издание, опубликовавшее его интервью аналитику Дэниелу Дэвису.
По словам Миршаймера, Москва неоднократно давала понять, что дальнейшая эскалация недопустима, однако западные государства считают, что способны «помыкать русскими» и не воспринимают эти сигналы всерьёз. Его заявление прозвучало на фоне серии ударов украинских беспилотников по российским регионам.
Массированная атака БПЛА произошла в ночь на 18 июня. Позже, 21 июня, беспилотники ВСУ атаковали Керченский полуостров и паромную переправу через Керченский пролив. Среди мирных жителей есть погибшие и раненые.
Президент Владимир Путин ранее отмечал, что противник расширяет применение беспилотников, пытаясь оказать давление на российское общество. Он подчеркивал, что такие действия не приведут к серьёзным последствиям для страны, а Россия будет усиливать удары по инфраструктуре противника, чтобы пресечь атаки на гражданские объекты.
Дополнительно аналитики, комментируя ситуацию, отмечают, что серия ударов БПЛА усилила дискуссию на Западе о допустимых пределах поддержки Киева, поскольку риск прямой эскалации между крупными державами становится всё более очевидным.
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