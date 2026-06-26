Профессор из США заявил, что удары БПЛА по РФ усилили риск эскалации

Президент Владимир Путин ранее отмечал, что противник расширяет применение беспилотников, пытаясь оказать давление на российское общество. Он подчеркивал, что такие действия не приведут к серьёзным последствиям для страны, а Россия будет усиливать удары по инфраструктуре противника, чтобы пресечь атаки на гражданские объекты.