Сергей Миронов призвал переименовать Свердловскую область

Свердловская область была образована 17 января 1934 года путем выделения из Уральской области, существовавшей в 1923—1934 годах. Название региона было образовано от его административного центра — города Свердловска, который до переименования в честь революционера Якова Свердлова в 1924 году был Екатеринбургом. На момент образования область включала в себя территории нынешнего Пермского края и часть Удмуртии, позднее ее границы неоднократно изменялись. Близкий к нынешним размерам регион был сформирован в 1942 году.