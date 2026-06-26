В Иране раздался взрыв после заявлений Трампа о нарушении соглашения с США

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня. По его словам, иранские военные выпустили дроны-камикадзе по судам, проходящим через Ормузский пролив. На пресс-конференции, состоявшейся час назад в Белом доме, на вопрос о том, прибегнут ли Соединенные Штаты к ответным мерам, он сказал: «Вы все узнаете».