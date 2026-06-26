Президент Ливана приветствовал подписание соглашение с Израилем в Вашингтоне

Госсекретарь США Марко Рубио вместе с послами Израиля и Ливана в Вашингтоне Йехиэлем Лейтером и Надой Хаммаде-Муаввад 26 июня объявили о рамочном соглашении, достигнутом между сторонами после пяти раундов переговоров. Они отметили, что этот документ прокладывает дорогу к миру после конфликта между Израилем и проиранской шиитской организацией «Хезболлах».