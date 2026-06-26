Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Ливана приветствовал подписание соглашение с Израилем в Вашингтоне

Джозеф Аун заявил, что этот документ предоставляет ливанскому народу возможность вернуться на свою полностью освобожденную землю без каких-либо компромиссов.

БЕЙРУТ, 26 июня. /ТАСС/. Ливан сделал первый шаг на пути к окончательному прекращению военных действий и восстановлению суверенитета над южными районами, находящимися под оккупацией. Об этом заявил президент республики Джозеф Аун, комментируя подписанное в Вашингтоне рамочное соглашение с Израилем по итогам пятого раунда двусторонних переговоров.

«Этот документ предоставляет нашему народу возможность вернуться на свою полностью освобожденную землю без каких-либо компромиссов и позволит начать процесс послевоенного восстановления», — подчеркнул политик, слова которого приводит президентская канцелярия.

Аун поблагодарил администрацию США во главе с президентом Дональдом Трампом за усилия по организации и проведению переговоров с Израилем, а также «за поддержку позиции Ливана».

Госсекретарь США Марко Рубио вместе с послами Израиля и Ливана в Вашингтоне Йехиэлем Лейтером и Надой Хаммаде-Муаввад 26 июня объявили о рамочном соглашении, достигнутом между сторонами после пяти раундов переговоров. Они отметили, что этот документ прокладывает дорогу к миру после конфликта между Израилем и проиранской шиитской организацией «Хезболлах».

Узнать больше по теме
Израиль: главный союзник США на Ближнем Востоке в состоянии постоянной напряженности
Израиль — одна из самых обсуждаемых стран мира. Небольшое по площади государство на Ближнем Востоке играет непропорционально большую роль в международной политике, безопасности и технологиях. В материале — главное об одном из важнейших союзников США.
Читать дальше