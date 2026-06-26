Президент Ливана приветствовал подписание соглашение с Израилем в Вашингтоне

БЕЙРУТ, 26 июня. /ТАСС/. Ливан сделал первый шаг на пути к окончательному прекращению военных действий и восстановлению суверенитета над южными районами, находящимися под оккупацией. Об этом заявил президент республики Джозеф Аун, комментируя подписанное в Вашингтоне рамочное соглашение с Израилем по итогам пятого раунда двусторонних переговоров.
«Этот документ предоставляет нашему народу возможность вернуться на свою полностью освобожденную землю без каких-либо компромиссов и позволит начать процесс послевоенного восстановления», — подчеркнул политик, слова которого приводит президентская канцелярия.
Аун поблагодарил администрацию США во главе с президентом Дональдом Трампом за усилия по организации и проведению переговоров с Израилем, а также «за поддержку позиции Ливана».
Госсекретарь США Марко Рубио вместе с послами Израиля и Ливана в Вашингтоне Йехиэлем Лейтером и Надой Хаммаде-Муаввад 26 июня объявили о рамочном соглашении, достигнутом между сторонами после пяти раундов переговоров. Они отметили, что этот документ прокладывает дорогу к миру после конфликта между Израилем и проиранской шиитской организацией «Хезболлах».