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Трамп не комментирует возможные меры США после удара иранских дронов

Президент США Дональд Трамп отказался раскрывать, какой ответ Вашингтон готовит после удара иранских беспилотников по грузовому судну в Ормузском проливе.

Президент США Дональд Трамп отказался раскрывать, какой ответ Вашингтон готовит после удара иранских беспилотников по грузовому судну в Ормузском проливе. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома. На вопрос журналистов о возможных последствиях он заявил лишь: «Вы сами увидите».

Трамп подчеркнул, что недоволен произошедшим, отметив, что Иран открыл огонь по «очень дорогому судну». Ранее в пятницу он заявил, что Тегеран нарушил режим прекращения огня, пытаясь атаковать беспилотниками суда в проливе.

Первое сообщение о повреждении грузового судна появилось в четверг. Один из дронов нанес удар, что стало поводом для обсуждения возможных ответных действий США.

Также американские СМИ отмечают, что инцидент усилил напряжённость в регионе: военные ведомства США и союзников начали анализировать маршруты судоходства и рассматривать варианты усиления охраны торговых судов в зоне Ормузского пролива.

Ранее Трамп высказался о коммунизме и главной угрозе для США.

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