Трамп не комментирует возможные меры США после удара иранских дронов

Президент США Дональд Трамп отказался раскрывать, какой ответ Вашингтон готовит после удара иранских беспилотников по грузовому судну в Ормузском проливе. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома. На вопрос журналистов о возможных последствиях он заявил лишь: «Вы сами увидите».