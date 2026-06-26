Миршаймер: Запад считает, что может игнорировать красные линии России

На Западе считают, что могут игнорировать красные линии Москвы, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
«Они (Россия. — RT) проводят красную черту, дают понять, что хватит… мы (Запад. — RT) считаем, что никакой красной черты нет, мы думаем, что можем просто помыкать русскими», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что всё решается на линии фронта, потому что западные страны не выполняют своих обязательств.
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