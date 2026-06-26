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Футбольная ассоциация Катара оплатила болельщикам посещение матчей сборной на ЧМ-2026

Футбольная ассоциация Катара полностью оплатила своим болельщикам посещение матчей чемпионата мира 2026 года.

Футбольная ассоциация Катара полностью оплатила своим болельщикам посещение матчей чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает The Telegraph, около 1 тыс. катарцев оплатили перелёт, проживание в отеле рядом со стадионом и билеты на матч.

Также им выдавали футболки, кепки и очки в цветах национальной команды.

Ещё 500 человек бесплатно получили билеты на последнюю игру группового этапа, стоимость которых начиналась от 350$.

Напомним, что Катар занял четвёртое место в группе с Канадой, Швейцарией и Боснией и Герцеговиной.

Чемпионат мира — 2026 проходит в Мексике, США и Канаде с 11 июня по 19 июля.

Ранее ФИФА не разрешила Франции выйти на матч с Норвегией в траурных повязках в память о матери Дешама.

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