Футбольная ассоциация Катара оплатила болельщикам посещение матчей сборной на ЧМ-2026

Футбольная ассоциация Катара полностью оплатила своим болельщикам посещение матчей чемпионата мира 2026 года.
Как сообщает The Telegraph, около 1 тыс. катарцев оплатили перелёт, проживание в отеле рядом со стадионом и билеты на матч.
Также им выдавали футболки, кепки и очки в цветах национальной команды.
Ещё 500 человек бесплатно получили билеты на последнюю игру группового этапа, стоимость которых начиналась от 350$.
Напомним, что Катар занял четвёртое место в группе с Канадой, Швейцарией и Боснией и Герцеговиной.
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