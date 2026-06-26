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Эскалация у Ормуза: США бьют по целям после обвинений в адрес Ирана

Армия США нанесла удары в районе Ормузского пролива.

Армия США нанесла удары в районе Ормузского пролива. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид в соцсети X. Информация появилась спустя несколько часов после заявления президента Дональда Трампа, который обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня.

По словам Трампа, иранские военные выпустили четыре беспилотника по судну, проходившему через пролив. Один дрон попал в верхнюю палубу «большого и очень дорогого» грузового судна, которое получило повреждения, но продолжило движение. Три других БПЛА были сбиты. Президент назвал произошедшее «глупым нарушением» достигнутых договорённостей.

Первые сообщения о повреждении судна появились в четверг. Инцидент стал поводом для обсуждения возможных ответных мер США, которые, по данным Axios, уже реализуются.

Американские аналитики отмечают, что удары США могут стать началом более жёсткой линии Вашингтона в регионе, поскольку атака на коммерческое судно рассматривается как прямой вызов безопасности международного судоходства в одном из ключевых мировых проливов.

Ранее мы писали: Трамп не комментирует возможные меры США после удара иранских дронов.

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