Эскалация у Ормуза: США бьют по целям после обвинений в адрес Ирана

По словам Трампа, иранские военные выпустили четыре беспилотника по судну, проходившему через пролив. Один дрон попал в верхнюю палубу «большого и очень дорогого» грузового судна, которое получило повреждения, но продолжило движение. Три других БПЛА были сбиты. Президент назвал произошедшее «глупым нарушением» достигнутых договорённостей.