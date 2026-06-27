Хет-трик Дембеле помог Франции победить Норвегию на ЧМ по футболу

Сборная Франции победила команду Норвегии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира 2026 года.
Встреча на стадионе «Джиллетт» в США завершилась со счётом 4:1.
На седьмой минуте счёт открыл Усман Дембеле. Второй гол команды он забил на 20-й минуте. Уже через минуту Тело Осгор сократил отставание норвежцев. Незадолго до окончания первого тайма Дембеле оформил хет-трик (32-я). Четвёртый мяч на счету Дезире Дуэ (90 + 4).
Отметим, что во втором тайме Йёрген Странн Ларсен не реализовал пенальти.
Франция набрала девять очков и заняла первое место в группе I. Их соперник по 1/16 финала определится позднее.
На счету Норвегии шесть очков — сборная расположилась на второй позиции. В плей-офф норвежцы сыграют с Кот-д’Ивуаром — матч состоится 30 июня в Арлингтоне.
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