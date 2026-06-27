Хет-трик Дембеле помог Франции победить Норвегию на ЧМ по футболу

На седьмой минуте счёт открыл Усман Дембеле. Второй гол команды он забил на 20-й минуте. Уже через минуту Тело Осгор сократил отставание норвежцев. Незадолго до окончания первого тайма Дембеле оформил хет-трик (32-я). Четвёртый мяч на счету Дезире Дуэ (90 + 4).