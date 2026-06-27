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Франция попала в одну четверть сетки плей-офф ЧМ с Германией и Нидерландами

Сборная Франции попала на чемпионате мира — 2026 в одну четверть сетки плей-офф с командами Германии и Нидерландов.

Сборная Франции попала на чемпионате мира — 2026 в одну четверть сетки плей-офф с командами Германии и Нидерландов.

26 июня французы победили Норвегию в матче третьего тура группового этапа — 4:1. Подопечные Дидье Дешама выиграли группу I.

Их соперник по 1/16 определится позднее — они должны сыграть с командой, которая займёт третье место в группе D, F, или G.

Но уже известно, что в случае выхода в ⅛ финала французы могут встретиться с Германией, а в ¼ — с Нидерландами.

Чемпионат мира — 2026 проходит в Мексике, США и Канаде с 11 июня по 19 июля.

Ранее сообщалось, что Дембеле оформил самый быстрый хет-трик на ЧМ с 1954 года.

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