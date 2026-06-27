Американские военные нанесли удары по Ирану

Как указывается в соответствующем заявлении, эти действия стали ответом на атаку, которой, по данным американской стороны, подверглось коммерческое судно в Ормузском проливе.
В заявлении военных сказано, что удары наносились воздушным судном. Целями стали иранские объекты хранения ракет и беспилотников, а также позиции береговых радаров.
Кроме того, агентство Mehr сообщило о взрывах, которые слышны на южном побережье Ирана в районе пролива. По некоторым данным, взрыв связан с попаданием снаряда в район одного из причалов города Сирик.
Ранее Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает прекращение огня на всех фронтах, включая действия ЦАХАЛ в Ливане. Кроме того, документ определяет сроки снятия морской блокады и восстановления судоходства через Ормузский пролив.