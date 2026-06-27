Сенегал разгромил Ирак, но не гарантировал себе выход в плей-офф ЧМ по футболу

Сенегал набрал три очка и занял третье место в группе I. Напомним, что на этом турнире в плей-офф смогут выйти восемь лучших команд из 12 из числа тех, кто занял третье место в квартете. Но сенегальцы пока не гарантировали себе выход в 1/16 финала.