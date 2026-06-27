Сенегал разгромил Ирак, но не гарантировал себе выход в плей-офф ЧМ по футболу

Сборная Сенегала обыграла команду Ирака в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира 2026 года.
Встреча на стадионе «Би-Эм-О Филд» в Торонто завершилась со счётом 5:0.
В составе победителей голы забили Хабиб Диарра (4-я минута), Исмаила Сарр (56-я), Пап Гейе (59-я, 71-я), Илиман Ндиайе (82-я).
Отметим, что сборная Ирака почти весь матч провела в меньшинстве — на 14-й минуте с поля был удалён Ребин Сулака. Изначально главный арбитр встречи показал ему жёлтую карточку за то, что тот сбил форварда сенегальцев Садьо Мане, но после вмешательства VAR он изменил своё решение.
Сенегал набрал три очка и занял третье место в группе I. Напомним, что на этом турнире в плей-офф смогут выйти восемь лучших команд из 12 из числа тех, кто занял третье место в квартете. Но сенегальцы пока не гарантировали себе выход в 1/16 финала.
У Ирака ноль очков. Команда заняла четвёртую позицию в квартете.
Ранее Эквадор пропустил на 110-й секунде, но победил Германию и вышел в плей-офф ЧМ.