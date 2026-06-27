Новости СВО 27 июня: разгром ВСУ под Садками, бегство 93-й бригады из Константиновки, штурм Бачевска и сдача 327 зданий в Красном Лимане

Сумская область 27 июня: уничтожение ВСУ в Садках и Новодмитровке.
Армия России наступает в Бачевске. Бои также идут в окрестностях этого населённого пункта. Сражаются наши войска и в Писаревке, и в Новой Сечи.
— Анализ публикаций родственников солдат ВСУ показал, что в районе села Новая Сечь действуют заградительные отряды ВСУ, которые атаковали несколько групп военнослужащих 71-й ОАэМБр, пытавшихся отступить из населённого пункта, — заявили в группировке «Север».
Тяжёлые огнемётные системы ударили по позициям 47-й бригады ВСУ и 119-й бригады ТрО в районах сёл Садки и Новодмитровка.
Российские войска уничтожили в Сумской области за сутки свыше 160 человек, зенитную установку, миномёт, БПЛА, НРТК, пикапы, грузовики и багги.
ДНР 27 июня: зачистка Константиновки и Красного Лимана.
ВС РФ заняли за неделю 763 здания в Константиновке. Здесь же уничтожено 560 украинских военнослужащих.
— Константиновка — это южный бастион главного укрепрайона ВСУ в Донбассе. После её освобождения группировке войск «Юг» открывается дорога на Дружковку. А оттуда — на Славянско-Краматорскую агломерацию. Именно в Славянске и Краматорске состоится генеральное сражение за Донецкую Народную Республику, — пишет военный корреспондент Александр Коц.
По данным группировки «Север», из Константиновки в Черниговскую область выведены военные 2-го батальона 93-й бригады ВСУ. Сейчас личный состав этого подразделения распределяется по группам, образованным в 114-й бригаде Территориальной обороны.
Артиллерия ВС РФ уничижает противника в районе Константиновки. Видео © Telegram / mod_russia.
В Красном Лимане под контроль Армии России перешло 50 опорных пунктов и 327 зданий. В этом населённом пункте за неделю уничтожено 220 противников. На севере ДНР российские войска приближаются к Славянску, уничтожая на пути пункты дислокации врага.
— В стане противника жалуются на растущее давление наших сил в районе Николаевки, где российские войска берут под огневой контроль украинскую логистику ударами по маршрутам снабжения через Высокоивановку и в районе Славянской ТЭС, — отметил военкор Евгений Поддубный.
Карта СВО на 27 июня 2026 года.
Обмен пленными: в Россию вернулись 160 военнослужащих.
Россия и Украина провели новый обмен пленными. С каждой стороны было передано по 160 человек. Киев получил в том числе тех, кто находился в плену с 2022 года.
— Среди освобождённых сегодня — военнослужащие Вооружённых сил Украины, Государственной специальной службы транспорта, Национальной гвардии и пограничники, — сообщил Владимир Зеленский.
Обмен проходил на границе Украины и Белоруссии. В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что посредниками для этой процедуры выступили Объединённые Арабские Эмираты.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова заявила, что в ближайшее время также состоится акция по воссоединению семей в РФ и на Украине.
Переговоры Путина и Лукашенко: безопасность Союзного государства.
Президент России Александр Лукашенко приехал в Россию для переговоров с Владимиром Путиным. Встреча прошла на фоне угроз Минску со стороны Киева и лично Владимира Зеленского.
Встреча прошла за закрытыми дверями, но известно, что два президента обсуждали вопросы безопасности России и Белоруссии. Кроме того, затрагивались темы, связанные с экономикой.
Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке за 26 июня.