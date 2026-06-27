МИД РФ: концепция европейской безопасности «с треском рассыпалась»

Трофимов подчеркнул, что на самом деле создаются угрозы как раз коренным интересам безопасности России и Белоруссии, хотя действия РФ никогда не были направлены против интересов стран Западной Европы. «Поэтому их агрессия против нас ничем не спровоцирована. Сейчас же против нас используется все подряд, все средства: и провокации, и финансово-экономическое удушение, и прокси-война, оголтелая информационная пропаганда, давят на наших друзей, на наших партнеров», — констатировал собеседник агентства.