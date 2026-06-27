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МИД РФ: концепция европейской безопасности «с треском рассыпалась»

КАЛИНИНГРАД, 27 июня. /ТАСС/. Концепция безопасности с опорой на евроатлантические механизмы «обанкротилась, а потом с треском рассыпалась». Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Александр Трофимов в интервью ТАСС на полях экспертного диалога международного дискуссионного клуба «Валдай».

Источник: РИА "Новости"

«Мы все видим, что в Европе сейчас говорится. Хотелось бы надеяться, что там остаются здравомыслящие силы, ведь нельзя же не видеть, что концепция европейской безопасности, тем более с опорой на евроатлантические механизмы, сперва обанкротилась, а потом с треском рассыпалась», — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что европейскую безопасность дискредитировали сами же страны Европы, европейские члены НАТО и ЕС, и она в результате утратила для России всякий смысл и практические перспективы. «То, чем занимаются нынешние поколения политического класса в европейских столицах, нельзя назвать обеспечением безопасности. Скорее это оправдание своего существования через подчеркивание необходимости противостоять угрозам, которые якобы исходят от России и еще от Белоруссии. На днях президент России Владимир Путин назвал все эти заявления лживыми», — отметил он.

Трофимов подчеркнул, что на самом деле создаются угрозы как раз коренным интересам безопасности России и Белоруссии, хотя действия РФ никогда не были направлены против интересов стран Западной Европы. «Поэтому их агрессия против нас ничем не спровоцирована. Сейчас же против нас используется все подряд, все средства: и провокации, и финансово-экономическое удушение, и прокси-война, оголтелая информационная пропаганда, давят на наших друзей, на наших партнеров», — констатировал собеседник агентства.

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