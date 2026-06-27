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Дембеле повторил достижение Фонтена и Мбаппе на чемпионатах мира

Нападающий Усман Дембеле стал третьим игроком, которому удалось оформить хет-трик за национальную команду Франции на чемпионатах мира.

Нападающий Усман Дембеле стал третьим игроком, которому удалось оформить хет-трик за национальную команду Франции на чемпионатах мира.

26 июня он забил трижды в матче третьего тура группового этапа с Норвегией на ЧМ-2026 (4:1).

Таким образом, он повторил достижение Жюста Фонтена и Килиана Мбаппе.

Фонтент отметился трижды в 1958 году в матче с Парагваем и покером в игре с Германией. А Мбаппе оформил хет-трик в матче с Аргентиной в 2022 году.

Ранее сообщалось, что Дембеле оформил самый быстрый хет-трик на ЧМ с 1954 года.