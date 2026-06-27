В Центральном командовании ВС США подтвердили новые удары по Ирану

В Центральном командовании ВС США (СЕНТКОМ) подтвердили новые удары по Ирану, заявив, что они были нанесены в качестве «решительного ответа» на атаку днём ранее на торговое судно, проходившее через Ормузский пролив.
«Американская авиация нанесла удары по местам хранения иранских ракет и беспилотников, а также по прибрежным радиолокационным объектам», — говорится в публикации ведомства в соцсети X.
Ранее журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник сообщил, что армия США ударила по иранским целям в районе Ормузского пролива.
Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявлял, что Иран запустил по меньшей мере четыре беспилотника в проливе.