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В Центральном командовании ВС США подтвердили новые удары по Ирану

В Центральном командовании ВС США (СЕНТКОМ) подтвердили новые удары по Ирану, заявив, что они были нанесены в качестве «решительного ответа» на атаку днём ранее на торговое судно, проходившее через Ормузский пролив.

В Центральном командовании ВС США (СЕНТКОМ) подтвердили новые удары по Ирану, заявив, что они были нанесены в качестве «решительного ответа» на атаку днём ранее на торговое судно, проходившее через Ормузский пролив.

«Американская авиация нанесла удары по местам хранения иранских ракет и беспилотников, а также по прибрежным радиолокационным объектам», — говорится в публикации ведомства в соцсети X.

Ранее журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник сообщил, что армия США ударила по иранским целям в районе Ормузского пролива.

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявлял, что Иран запустил по меньшей мере четыре беспилотника в проливе.

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