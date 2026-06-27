ТАСС: американский противолодочный самолет кружит над Персидским заливом

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило нанесение ударов по территории Ирана в ответ на атаку на коммерческое судно в Ормузском проливе. Согласно сообщению CENTCOM, американская авиация нанесла удары по иранским складам ракет и беспилотников, а также по прибрежным радиолокационным объектам. Это произошло после того, как 25 июня Иран атаковал дронами-камикадзе грузовое судно M/V Ever Lovely под флагом Сингапура.