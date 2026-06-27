ТАСС: американский противолодочный самолет кружит над Персидским заливом

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Американский патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon летает над нейтральными водами Персидского залива. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока.
«Борт взлетел с одной из военных баз Ближневосточного региона и в настоящее время кружит над акваторией Персидского залива на высоте свыше 8 тыс. метров», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что также в этом районе замечен американский стратегический самолет-заправщик Boeing KC-46 Pegasus P-8A.
Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило нанесение ударов по территории Ирана в ответ на атаку на коммерческое судно в Ормузском проливе. Согласно сообщению CENTCOM, американская авиация нанесла удары по иранским складам ракет и беспилотников, а также по прибрежным радиолокационным объектам. Это произошло после того, как 25 июня Иран атаковал дронами-камикадзе грузовое судно M/V Ever Lovely под флагом Сингапура.
Источник ТАСС в авиадиспетчерских службах региона также проинформировал, что, несмотря на нанесение ударов, ни одна из стран Персидского залива пока не закрывала свое воздушное пространство для полетов гражданской авиации.