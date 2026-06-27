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ТАСС: американский противолодочный самолет кружит над Персидским заливом

В авиадиспетчерских службах Ближнего Востока заявили, что ни одно из государств региона пока не закрывало свое воздушное пространство для полетов гражданской авиации.

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Американский патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon летает над нейтральными водами Персидского залива. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока.

«Борт взлетел с одной из военных баз Ближневосточного региона и в настоящее время кружит над акваторией Персидского залива на высоте свыше 8 тыс. метров», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что также в этом районе замечен американский стратегический самолет-заправщик Boeing KC-46 Pegasus P-8A.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило нанесение ударов по территории Ирана в ответ на атаку на коммерческое судно в Ормузском проливе. Согласно сообщению CENTCOM, американская авиация нанесла удары по иранским складам ракет и беспилотников, а также по прибрежным радиолокационным объектам. Это произошло после того, как 25 июня Иран атаковал дронами-камикадзе грузовое судно M/V Ever Lovely под флагом Сингапура.

Источник ТАСС в авиадиспетчерских службах региона также проинформировал, что, несмотря на нанесение ударов, ни одна из стран Персидского залива пока не закрывала свое воздушное пространство для полетов гражданской авиации.

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