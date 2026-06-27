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Мбаппе приказал арбитру передать капитанскую повязку после замены на ЧМ-2026

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе приказал главному арбитру матча Майклу Оливеру ередать свою капитанскую повязку во время замены.

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе приказал главному арбитру матча Майклу Оливеру ередать свою капитанскую повязку во время замены.

Эпизод произошёл на 86-й минуте. Мбаппе покидал поле и обратился к судье, передав ему повязку и указав на Орельена Тчуамени.

Оливер не стал что-либо говорить Килиану и послушно исполнил его требование.

В сети обратили внимание на этот момент ещё и из-за прозвища Мбаппе «Диктатор».

Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу Франции.

Ранее Мбаппе обошёл Месси по количеству результативных действий на ЧМ-2026.