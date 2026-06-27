Мбаппе приказал арбитру передать капитанскую повязку после замены на ЧМ-2026

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе приказал главному арбитру матча Майклу Оливеру ередать свою капитанскую повязку во время замены.
Эпизод произошёл на 86-й минуте. Мбаппе покидал поле и обратился к судье, передав ему повязку и указав на Орельена Тчуамени.
Оливер не стал что-либо говорить Килиану и послушно исполнил его требование.
В сети обратили внимание на этот момент ещё и из-за прозвища Мбаппе «Диктатор».
Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу Франции.
Ранее Мбаппе обошёл Месси по количеству результативных действий на ЧМ-2026.