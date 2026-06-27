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FT: Стармер планирует увеличить военные расходы Британии ещё минимум на £1 млрд

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен увеличить военные расходы страны ещё минимум на £1 млрд, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен увеличить военные расходы страны ещё минимум на £1 млрд, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

«Общий объём финансирования вооружённых сил в течение следующих четырёх лет, как ожидается, увеличится примерно на £14,5—15 млрд сверх уже запланированного роста расходов», — говорится в публикации.

В мае британский монарх Карл III в ходе «тронной речи» в палате лордов парламента заявил о сохранении приверженности НАТО. Он отметил, что Лондон будет увеличивать расходы на оборонную сферу.

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