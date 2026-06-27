В ДНР сообщили о трёх пострадавших мирных жителях за сутки из-за атак ВСУ

Три мирных жителя пострадали в результате атак Вооружённых сил Украины в Донецкой Народной Республике за минувшие сутки.
Об этом сообщили в управлении администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
По данным ведомства, за отчётный период было зафиксировано 25 вооружённых атак.
Кроме того, повреждения получили объект гражданской инфраструктуры, легковые и грузовые автомобили, а также специализированная техника.
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