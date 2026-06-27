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В ДНР сообщили о трёх пострадавших мирных жителях за сутки из-за атак ВСУ

Три мирных жителя пострадали в результате атак Вооружённых сил Украины в Донецкой Народной Республике за минувшие сутки.

Три мирных жителя пострадали в результате атак Вооружённых сил Украины в Донецкой Народной Республике за минувшие сутки.

Об этом сообщили в управлении администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.

По данным ведомства, за отчётный период было зафиксировано 25 вооружённых атак.

Кроме того, повреждения получили объект гражданской инфраструктуры, легковые и грузовые автомобили, а также специализированная техника.

Ранее разведчик группировки «Центр» ВС России с позывным Гиза рассказал об уничтожении диверсионной группы ВСУ в районе освобождённого Красноармейска в ДНР.

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