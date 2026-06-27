Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стармер готовит новый миллиардный рывок военного бюджета Британии

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует увеличить военные расходы страны как минимум на £1 млрд.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует увеличить военные расходы страны как минимум на £1 млрд. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, общий рост финансирования вооружённых сил в ближайшие четыре года может составить около £14,5−15 млрд сверх ранее утверждённых параметров. Источники отмечают, что дополнительные средства распределят по ключевым направлениям оборонного сектора.

FT уточняет, что обсуждаемые меры станут частью более широкого плана по укреплению военного потенциала страны. Решение о масштабах и сроках финансирования будет приниматься с учётом текущих бюджетных возможностей правительства.

Читайте также: Эскалация у Ормуза: США бьют по целям после обвинений в адрес Ирана.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий!

Узнать больше по теме
Кир Стармер: биография и отношение к России бывшего премьер-министра Великобритании
В 2024 году впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. У власти он продержался примерно два года: в статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше