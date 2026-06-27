Стармер готовит новый миллиардный рывок военного бюджета Британии

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует увеличить военные расходы страны как минимум на £1 млрд. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.
По данным издания, общий рост финансирования вооружённых сил в ближайшие четыре года может составить около £14,5−15 млрд сверх ранее утверждённых параметров. Источники отмечают, что дополнительные средства распределят по ключевым направлениям оборонного сектора.
FT уточняет, что обсуждаемые меры станут частью более широкого плана по укреплению военного потенциала страны. Решение о масштабах и сроках финансирования будет приниматься с учётом текущих бюджетных возможностей правительства.
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