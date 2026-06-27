Трамп представил дизайн паспорта США со своим портретом

Портрет Трампа на внутренней стороне документа окружен текстом декларации независимости Штатов и его подписью снизу. На другой странице размещена картина Джона Трамбулла «Декларация независимости», изображающая отцов-основателей США. Запуск лимитированной серии паспортов будет приурочен к 250-летию страны в июле.