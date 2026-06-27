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Трамп представил дизайн паспорта США со своим портретом

Президент США Дональд Трамп представил новый дизайн американского паспорта со своим портретом на первой странице. Соответствующий пост он опубликовал в Truth Social.

Источник: Reuters

«Новый паспорт США, говорящий: “Добро пожаловать, но будь хорошим”», — написал глава государства.

Портрет Трампа на внутренней стороне документа окружен текстом декларации независимости Штатов и его подписью снизу. На другой странице размещена картина Джона Трамбулла «Декларация независимости», изображающая отцов-основателей США. Запуск лимитированной серии паспортов будет приурочен к 250-летию страны в июле.

Ранее Трамп похвастался своей популярностью. «Мои настоящие рейтинги в опросах самые высокие за все время. Спасибо!!!» — написал он.

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