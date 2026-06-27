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Два снаряда пробили телебашню под иранским Сириком

Два снаряда разорвались в районе телебашни неподалёку от иранского города Сирик.

Два снаряда разорвались в районе телебашни неподалёку от иранского города Сирик. Об этом информирует телеканал Press TV со ссылкой на государственную телерадиокомпанию IRIB.

По данным канала, обстрел пришёлся по объекту связи, расположенному рядом с городом. Инцидент произошёл на фоне подтверждённых ранее ударов США по территории Ирана. Американское Центральное командование заявило, что атака стала ответом на предполагаемое поражение коммерческого судна в Ормузском проливе.

В сообщении Press TV в Telegram уточняется, что снаряды попали непосредственно в конструкцию телебашни.

Ещё отмечается, что официальные структуры Ирана пока не раскрывают масштабы повреждений и возможные последствия инцидента.

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