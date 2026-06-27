Два снаряда пробили телебашню под иранским Сириком

По данным канала, обстрел пришёлся по объекту связи, расположенному рядом с городом. Инцидент произошёл на фоне подтверждённых ранее ударов США по территории Ирана. Американское Центральное командование заявило, что атака стала ответом на предполагаемое поражение коммерческого судна в Ормузском проливе.