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RT: сторонники «Хезболлы» протестуют против сделки с Израилем в центре Бейрута

Сторонники ливанского движения «Хезболла» вышли к зданию кабмина в центре Бейрута — они выступают против соглашения с Израилем, передаёт с места корреспондент RT Жоэль Марун.

Сторонники ливанского движения «Хезболла» вышли к зданию кабмина в центре Бейрута — они выступают против соглашения с Израилем, передаёт с места корреспондент RT Жоэль Марун.

По его данным, колонна протестующих на мотоциклах проехала по улицам города.

Ранее представители США, Израиля и Ливана подписали трёхстороннее рамочное соглашение по урегулированию конфликта.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сохранит присутствие в зоне безопасности на юге Ливана до разоружения «Хезболлы».

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