RT: сторонники «Хезболлы» протестуют против сделки с Израилем в центре Бейрута

По его данным, колонна протестующих на мотоциклах проехала по улицам города.
Ранее представители США, Израиля и Ливана подписали трёхстороннее рамочное соглашение по урегулированию конфликта.
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сохранит присутствие в зоне безопасности на юге Ливана до разоружения «Хезболлы».
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«Хезболла»: история «партии создателя» и заклятого врага Израиля
Недавний инцидент с массовым взрывом пейджеров на Ближнем Востоке снова приковал внимание СМИ к «Хезболле» — военизированной исламистской организации из Ливана. Признаны ли они террористами, при чем тут Израиль и какие у группировки отношения с Россией, читайте в материале.Читать дальше