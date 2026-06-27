Лавров отметил личный вклад Иванова в развитие современной России

Бывший министр обороны Сергей Иванов ушёл из жизни в 72 года. Он руководил ведомством с 2001 по 2007 год. Президент Владимир Путин передал соболезнования семье покойного. Глава Минобороны Андрей Белоусов охарактеризовал Иванова как опытного государственного и военного деятеля, а также талантливого руководителя.