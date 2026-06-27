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Лавров отметил личный вклад Иванова в развитие современной России

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил соболезнования в связи со смертью бывшего спецпредставителя президента по экологии и транспорту, экс-министра обороны Сергея Иванова. Глава МИД РФ признал его настоящим патриотом и выдающимся государственным деятелем.

Источник: Life.ru

«С глубоким прискорбием узнал о кончине Сергея Борисовича Иванова. Выдающийся государственный деятель, многолетний соратник Владимира Владимировича Путина, Сергей Борисович внёс неоценимый личный вклад в развитие современной России», — написал дипломат.

Лавров подчеркнул, что их связывали долгие годы дружбы. Он всегда уважал высокий профессионализм, порядочность и человечность коллеги. Министр заявил, что страна переживает тяжёлую утрату, и передал слова поддержки родным покойного.

Глава ведомства также перечислил ключевые достижения Иванова. По словам Лаврова, тот укреплял национальную безопасность, обороноспособность и модернизировал военно-промышленный комплекс. Кроме того, политик активно развивал транспортную отрасль и занимался охраной окружающей среды. Эти заслуги принесли ему всеобщее уважение и высокие государственные награды.

Бывший министр обороны Сергей Иванов ушёл из жизни в 72 года. Он руководил ведомством с 2001 по 2007 год. Президент Владимир Путин передал соболезнования семье покойного. Глава Минобороны Андрей Белоусов охарактеризовал Иванова как опытного государственного и военного деятеля, а также талантливого руководителя.

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