IRIB: два снаряда попали в телекоммуникационную вышку в районе иранского Сирика

Два снаряда попали в телекоммуникационную вышку в районе города Сирик на юге Ирана.
Об этом сообщил корреспондент иранской государственной телерадиокомпании IRIB со ссылкой на источник.
Других подробностей, включая информацию о возможных пострадавших и последствиях инцидента, пока не приводится.
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