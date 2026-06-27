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IRIB: два снаряда попали в телекоммуникационную вышку в районе иранского Сирика

Два снаряда попали в телекоммуникационную вышку в районе города Сирик на юге Ирана.

Два снаряда попали в телекоммуникационную вышку в районе города Сирик на юге Ирана.

Об этом сообщил корреспондент иранской государственной телерадиокомпании IRIB со ссылкой на источник.

Других подробностей, включая информацию о возможных пострадавших и последствиях инцидента, пока не приводится.

Ранее в Центральном командовании ВС США (СЕНТКОМ) подтвердили новые удары по Ирану, заявив, что они были нанесены в качестве «решительного ответа» на атаку днём ранее на торговое судно, проходившее через Ормузский пролив.

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