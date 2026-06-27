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Марочко: ВС РФ взяли под огневой контроль ж/д станцию у Красного Лимана

Российские бойцы также контролируют несколько зон города и зачистили «большое количество домостроений», сообщил военный эксперт.

ЛУГАНСК, 27 июня. /ТАСС/. Российские бойцы, ведя бои в Красном Лимане в ДНР, взяли под огневой контроль ж/д станцию Коллективная, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, на неделе ситуация у Красного Лимана развивалась динамично, российские бойцы взяли контроль над несколькими зонами города и зачистили «большое количество домостроений».

«По моей информации, к концу этой недели наши военнослужащие уже продвинулись вдоль железнодорожного полотна и взяли под огневой контроль железнодорожную станцию Коллективная, которая находится на северо-западе от данного населенного пункта», — сказал он.

26 июня в Минобороны РФ сообщили, что военнослужащие Западной группировки уничтожили более 220 украинских военных, овладели 50 опорными пунктами и освободили 327 зданий в Красном Лимане за неделю.