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Франция выиграла все три матча на групповой стадии ЧМ впервые с 1998 года

Сборная Франции впервые за 28 лет выиграла все три свои матча на групповом этапе чемпионата мира по футболу.

Сборная Франции впервые за 28 лет выиграла все три свои матча на групповом этапе чемпионата мира по футболу.

На ЧМ-2026 французы обыграли Сенегал (3:1), Ирак (3:0) и Норвегию (4:1).

Как сообщает Opta, подобное им удалось впервые с 1998 года. Тогда они также выиграли все матчи групповой стадии и в итоге выиграли турнир.

Чемпионат мира — 2026 проходит в Мексике, США и Канаде с 11 июня по 19 июля.

Ранее сообщалось, что Меньян — первый французский вратарь за 40 лет, отбивший пенальти на ЧМ.

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