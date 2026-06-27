Франция выиграла все три матча на групповой стадии ЧМ впервые с 1998 года

Сборная Франции впервые за 28 лет выиграла все три свои матча на групповом этапе чемпионата мира по футболу.
На ЧМ-2026 французы обыграли Сенегал (3:1), Ирак (3:0) и Норвегию (4:1).
Как сообщает Opta, подобное им удалось впервые с 1998 года. Тогда они также выиграли все матчи групповой стадии и в итоге выиграли турнир.
Ранее сообщалось, что Меньян — первый французский вратарь за 40 лет, отбивший пенальти на ЧМ.
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