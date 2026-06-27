Владимир Путин поздравил выпускников школ

Президент России Владимир Путин поздравил выпускников с окончанием школы и пожелал им найти дело, которое станет настоящим призванием. В своем обращении глава государства отметил, что перед молодыми людьми открываются большие возможности, а дальнейший путь во многом зависит от их собственных решений, стремления к развитию и готовности двигаться вперед.
Путин подчеркнул, что школьные годы занимают особое место в жизни каждого человека. По его словам, выпускные вечера всегда наполнены атмосферой юности, надежд и ярких эмоций, а сама школа для многих становится вторым домом, воспоминания о котором сохраняются на долгие годы.
Отдельно президент поблагодарил российских учителей за их труд и поддержку учеников на протяжении всего обучения. Он также выразил уверенность, что именно нынешнему поколению молодежи в будущем предстоит взять на себя ответственность за развитие страны.
«Именно вам — тем, кто сейчас совсем молод, скоро предстоит взять на себя ответственность за нашу страну. Прекрасную и любимую нами Россию, продолжить историю ее свершений. Творить, созидать. Созидать наследие, которое вы потом в свою очередь передадите следующим поколениям», — сказал президент.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге усилят меры безопасности в период проведения праздника выпускников школ «Алые паруса».