Владимир Путин поздравил выпускников школ

«Именно вам — тем, кто сейчас совсем молод, скоро предстоит взять на себя ответственность за нашу страну. Прекрасную и любимую нами Россию, продолжить историю ее свершений. Творить, созидать. Созидать наследие, которое вы потом в свою очередь передадите следующим поколениям», — сказал президент.