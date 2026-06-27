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Владимир Путин поздравил выпускников школ

Президент России Владимир Путин поздравил выпускников с окончанием школы.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин поздравил выпускников с окончанием школы и пожелал им найти дело, которое станет настоящим призванием. В своем обращении глава государства отметил, что перед молодыми людьми открываются большие возможности, а дальнейший путь во многом зависит от их собственных решений, стремления к развитию и готовности двигаться вперед.

Путин подчеркнул, что школьные годы занимают особое место в жизни каждого человека. По его словам, выпускные вечера всегда наполнены атмосферой юности, надежд и ярких эмоций, а сама школа для многих становится вторым домом, воспоминания о котором сохраняются на долгие годы.

Отдельно президент поблагодарил российских учителей за их труд и поддержку учеников на протяжении всего обучения. Он также выразил уверенность, что именно нынешнему поколению молодежи в будущем предстоит взять на себя ответственность за развитие страны.

«Именно вам — тем, кто сейчас совсем молод, скоро предстоит взять на себя ответственность за нашу страну. Прекрасную и любимую нами Россию, продолжить историю ее свершений. Творить, созидать. Созидать наследие, которое вы потом в свою очередь передадите следующим поколениям», — сказал президент.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге усилят меры безопасности в период проведения праздника выпускников школ «Алые паруса».