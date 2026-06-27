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Пенсионеры из ЕС не рады финансированию Киева, заявил Дмитриев

Дмитриев: пенсионеры из ЕС не так рады финансированию Киева, как фон дер Ляйен.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что обедневшие европейские пенсионеры и работники не так радуются помощи Украине в размере сотен миллиардов евро, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Дмитриев в соцсети Х обратил внимание на недавнее выступление фон дер Ляйен, в котором она с улыбкой заявила, что с начала специальной военной операции ЕС выделил Украине 200 миллиардов евро помощи, а также планирует добавить еще 90 миллиардов в рамках кредита в течение следующих двух лет.

«Урсула, вероятно, гораздо больше рада помощи ЕС Украине в размере 290 миллиардов евро, чем европейские пенсионеры и работники, испытывающие финансовые трудности. Если добавить к этому потери ЕС в размере трех триллионов евро из-за отказа от российского газа, то получится минус 16,5 тысяч евро на каждое домохозяйство в ЕС», — прокомментировал Дмитриев видео с выступлением фон дер Ляйен.

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