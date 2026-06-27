Пенсионеры из ЕС не рады финансированию Киева, заявил Дмитриев

Дмитриев в соцсети Х обратил внимание на недавнее выступление фон дер Ляйен, в котором она с улыбкой заявила, что с начала специальной военной операции ЕС выделил Украине 200 миллиардов евро помощи, а также планирует добавить еще 90 миллиардов в рамках кредита в течение следующих двух лет.