Трамп представил дизайн нового паспорта США

Ранее Комиссия по изящным искусствам США одобрила выпуск памятной золотой монеты с портретом Трампа. Перед этим эта же комиссия поддержала переименование знаменитого Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне в Мемориальный центр исполнительских искусств имени Дональда Трампа и Джона Кеннеди.