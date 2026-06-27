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Трамп представил дизайн нового паспорта США

Трамп представил дизайн нового американского паспорта.

ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу представил дизайн нового американского паспорта.

«Новый паспорт США, который говорит: “Добро пожаловать, но будь хорошим”, — написал Трамп в Truth Social.

На представленной Трампом картинке изображен его официальный портрет, который обрамлен текстом Декларации независимости США, подписанной в 1776 году, и элементами американского флага. Золотое тиснение дополняет личная подпись главы государства.

На другом развороте представлена гравюра по мотивам знаменитой картины «Декларация независимости», а внизу написало «Соединенные Штаты Америки 250».

В апреле госдепартамент США объявил о подготовке лимитированной серии паспортов с особым дизайном, включающим официальный портрет Трампа, в честь празднования 250-летия американской независимости.

Ранее Комиссия по изящным искусствам США одобрила выпуск памятной золотой монеты с портретом Трампа. Перед этим эта же комиссия поддержала переименование знаменитого Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне в Мемориальный центр исполнительских искусств имени Дональда Трампа и Джона Кеннеди.

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