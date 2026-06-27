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СМИ: два снаряда попали в телебашню около иранского города Сирик

Press TV: два снаряда попали в телебашню около иранского города Сирик.

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Два снаряда попали в телебашню около иранского города Сирик, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на гостелерадиокомпанию Ирана IRIB.

Центральное командование Вооруженных сил США ранее подтвердило удары по Ирану в ответ на якобы атаку по коммерческому судну в Ормузском проливе.

«Два снаряда попали в телебашню около города Сирик», — говорится в сообщении в Telegram-канале Press TV.

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