СМИ: два снаряда попали в телебашню около иранского города Сирик

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Два снаряда попали в телебашню около иранского города Сирик, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на гостелерадиокомпанию Ирана IRIB.
Центральное командование Вооруженных сил США ранее подтвердило удары по Ирану в ответ на якобы атаку по коммерческому судну в Ормузском проливе.
«Два снаряда попали в телебашню около города Сирик», — говорится в сообщении в Telegram-канале Press TV.
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