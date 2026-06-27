Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с оповещениями о БПЛА

Мошенники начали использовать фейковые сервисы с оповещениями об атаках беспилотников, чтобы заставить россиян перезвонить на подставной номер. Об этом сообщили РИА Новости в компании по кибербезопасности F6.
По данным экспертов, после регистрации на таком сайте пользователю приходит ложное сообщение о взломе личного кабинета на одном из госсервисов с предложением позвонить в «службу поддержки».
Затем злоумышленники под различными предлогами пытаются похитить деньги или склонить жертву к противоправным действиям, говорится в статье.
В компании рекомендовали не звонить по номерам, указанным на сомнительных сайтах, не переходить по ссылкам от незнакомых отправителей и не открывать файлы из подозрительных сообщений.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий тревожную кнопку на портале «Госуслуги» и обязывающий операторов связи блокировать номера мошенников и возмещать ущерб гражданам в случае халатности.