Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что европейские пенсионеры и работники, испытывающие финансовые трудности, не разделяют радость главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по поводу выделения Украине €290 млрд помощи.
«Если добавить к этому потери ЕС в размере €3 млн из-за отказа от российского газа, то получится минус €16,5 тыс. на каждое домохозяйство в ЕС», — написал он в соцсети X.
Так Дмитриев прокомментировал выступление фон дер Ляйен, в котором она с улыбкой сообщила о выделении Евросоюзом €200 млрд помощи Украине с начала специальной военной операции и планах предоставить ещё €90 млрд в течение двух лет.
Ранее Еврокомиссия заявляла о намерении привлечь дополнительную помощь Украине в размере до €45 млрд.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отмечал, что Владимир Зеленский выстроил беспрецедентную систему хищения помощи западных стран на сотни миллиардов долларов.