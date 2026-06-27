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Дмитриев: жители Европы не так рады финансированию Киева, как фон дер Ляйен

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что европейские пенсионеры и работники, испытывающие финансовые трудности, не разделяют радость главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по поводу выделения Украине €290 млрд помощи.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что европейские пенсионеры и работники, испытывающие финансовые трудности, не разделяют радость главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по поводу выделения Украине €290 млрд помощи.

«Если добавить к этому потери ЕС в размере €3 млн из-за отказа от российского газа, то получится минус €16,5 тыс. на каждое домохозяйство в ЕС», — написал он в соцсети X.

Так Дмитриев прокомментировал выступление фон дер Ляйен, в котором она с улыбкой сообщила о выделении Евросоюзом €200 млрд помощи Украине с начала специальной военной операции и планах предоставить ещё €90 млрд в течение двух лет.

Ранее Еврокомиссия заявляла о намерении привлечь дополнительную помощь Украине в размере до €45 млрд.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отмечал, что Владимир Зеленский выстроил беспрецедентную систему хищения помощи западных стран на сотни миллиардов долларов.

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