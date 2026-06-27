Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам вернётся в расположение сборной Франции 27 июня.
Об этом рассказал его помощник Ги Стефан.
26 июня французы обыграли Норвегию в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2026 (4:1). Стефан руководил командой в этой встрече вместо Дешама.
Напомним, что незадолго до игры стало известно о смерти матери главного тренера сборной Франции. Он покинул расположение сборной и улетел домой на похороны.
Ранее ФИФА не разрешила Франции выйти на матч с Норвегией в траурных повязках в память о матери Дешама.