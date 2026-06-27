Дмитриев: пенсионеры из ЕС не так рады финансированию Киева

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев раскритиковал объемы финансовой помощи, которую Евросоюз направляет Украине. По его мнению, жители европейских стран, сталкивающиеся с экономическими трудностями, воспринимают подобные расходы иначе, чем руководство ЕС.
Поводом для комментария стало выступление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, заявившей о выделении Киеву 200 миллиардов евро с начала конфликта, а также о планах предоставить дополнительные средства в ближайшие годы. Дмитриев обратил внимание на то, что эти заявления прозвучали на фоне растущих социальных и финансовых проблем в Европе.
Кроме того, глава РФПИ связал ухудшение экономической ситуации в ЕС с отказом от российского газа. По его оценке, совокупные потери европейской экономики исчисляются триллионами евро, что, как он считает, отражается на уровне жизни обычных граждан и увеличивает нагрузку на домохозяйства.
Ранее Еврокомиссия в четверг перечислит Украине первый транш в размере 3,2 млрд евро в рамках нового кредитного пакета объемом 90 млрд евро.