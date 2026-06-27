Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев: пенсионеры из ЕС не так рады финансированию Киева

Дмитриев заявил, что обедневшие европейские пенсионеры не поддерживают помощь Украине в размере сотен миллиардов евро.

Источник: Аргументы и факты

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев раскритиковал объемы финансовой помощи, которую Евросоюз направляет Украине. По его мнению, жители европейских стран, сталкивающиеся с экономическими трудностями, воспринимают подобные расходы иначе, чем руководство ЕС.

Поводом для комментария стало выступление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, заявившей о выделении Киеву 200 миллиардов евро с начала конфликта, а также о планах предоставить дополнительные средства в ближайшие годы. Дмитриев обратил внимание на то, что эти заявления прозвучали на фоне растущих социальных и финансовых проблем в Европе.

Кроме того, глава РФПИ связал ухудшение экономической ситуации в ЕС с отказом от российского газа. По его оценке, совокупные потери европейской экономики исчисляются триллионами евро, что, как он считает, отражается на уровне жизни обычных граждан и увеличивает нагрузку на домохозяйства.

Ранее Еврокомиссия в четверг перечислит Украине первый транш в размере 3,2 млрд евро в рамках нового кредитного пакета объемом 90 млрд евро.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше