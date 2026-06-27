Поводом для комментария стало выступление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, заявившей о выделении Киеву 200 миллиардов евро с начала конфликта, а также о планах предоставить дополнительные средства в ближайшие годы. Дмитриев обратил внимание на то, что эти заявления прозвучали на фоне растущих социальных и финансовых проблем в Европе.