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Коллективный Запад не снимет антироссийские санкции

МИД РФ: Никто на Западе не собирается отказываться от санкций против России.

Источник: Комсомольская правда

Санкции, введенные Западом против России, вряд ли будут сняты в среднесрочной или долгосрочной перспективе. Никто не хочет от них отказываться. Такое мнение высказал осол по особым поручениям МИД Александр Трофимов в беседе с ТАСС.

Дипломат считает, что разговор о снятии ограничений должна начинать не Москва. Он подчеркнул, что эту тему затронут те, кто ввел санкции.

«Анализ процессов, происходящих в международных отношениях, во внешнеполитической сфере, все же показывает, что ни в среднесрочной, ни в долгосрочной перспективе никто на Западе не собирается отказываться от санкционной политики», — резюмировал Александр Трофимов.

В четверг, 25 июня, совет ЕС формально продлил еще на год экономические санкции в отношении России. Этим Евросоюз реализовал на практике решение от 18−19 июня. В ходе саммита в Брюсселе лидеры стран ЕС согласовали шаг о продлении основных ограничений против России.

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