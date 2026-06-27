Санкции, введенные Западом против России, вряд ли будут сняты в среднесрочной или долгосрочной перспективе. Никто не хочет от них отказываться. Такое мнение высказал осол по особым поручениям МИД Александр Трофимов в беседе с ТАСС.
Дипломат считает, что разговор о снятии ограничений должна начинать не Москва. Он подчеркнул, что эту тему затронут те, кто ввел санкции.
«Анализ процессов, происходящих в международных отношениях, во внешнеполитической сфере, все же показывает, что ни в среднесрочной, ни в долгосрочной перспективе никто на Западе не собирается отказываться от санкционной политики», — резюмировал Александр Трофимов.
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