Вэнс предупредил Иран, что США ответят насилием на насилие

«Насилие столкнется с насилием», — написал Вэнс в X.
Ранее портал Axios со ссылкой на высокопоставленного американского представителя сообщил, что США нанесли удары по иранским целям в Ормузском проливе после обвинений со стороны президента Дональда Трампа в нарушении Ираном режима прекращения огня.
«Иран подписал соглашение о прекращении огня. Мы его уважали. Если они (иранцы — ред.) не согласны с тем, как применяется меморандум о взаимопонимании, они могут снять трубку телефона», — добавил Вэнс.
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