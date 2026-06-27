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Вэнс предупредил Иран, что США ответят насилием на насилие

Вэнс: США ответят Ирану насилием на насилие.

ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс предупредил в пятницу Иран, что США ответят насилием на насилие.

«Насилие столкнется с насилием», — написал Вэнс в X.

Ранее портал Axios со ссылкой на высокопоставленного американского представителя сообщил, что США нанесли удары по иранским целям в Ормузском проливе после обвинений со стороны президента Дональда Трампа в нарушении Ираном режима прекращения огня.

«Иран подписал соглашение о прекращении огня. Мы его уважали. Если они (иранцы — ред.) не согласны с тем, как применяется меморандум о взаимопонимании, они могут снять трубку телефона», — добавил Вэнс.

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