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В КСИР пообещали скорый ответ на удары США по Ирану

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что Иран даст скорый и решительный ответ на последние удары США.

В КСИР также сообщили, что иранские силы отразили американскую атаку в районе города Сирик на юге страны.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о нанесении ударов по иранским объектам, включая хранилища ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции. В Вашингтоне заявили, что операция стала ответом на предполагаемую атаку иранского беспилотника на коммерческое судно в Ормузском проливе. После ударов СМИ сообщали о взрывах в районе города Сирик, а иранская телерадиокомпания IRIB заявила о попадании двух снарядов в местную телебашню.

Всё о войне на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

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