В КСИР пообещали скорый ответ на удары США по Ирану

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о нанесении ударов по иранским объектам, включая хранилища ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции. В Вашингтоне заявили, что операция стала ответом на предполагаемую атаку иранского беспилотника на коммерческое судно в Ормузском проливе. После ударов СМИ сообщали о взрывах в районе города Сирик, а иранская телерадиокомпания IRIB заявила о попадании двух снарядов в местную телебашню.