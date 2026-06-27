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Вэнс заявил, что Вашингтон будет отвечать Тегерану «насилием на насилие»

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон соблюдает соглашение о прекращении огня с Ираном, однако на любое проявление насилия ответит силой.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон соблюдает соглашение о прекращении огня с Ираном, однако на любое проявление насилия ответит силой.

«Иран подписал соглашение о прекращении огня. Мы его соблюдаем. Если у них есть разногласия относительно того, как применяется меморандум, они могут просто снять трубку. Но насилие встретит насилие», — написал он в соцсети X.

Ранее президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявлял, что Иран запустил по меньшей мере четыре беспилотника в Ормузском проливе.

В Центральном командовании ВС США (СЕНТКОМ) подтвердили новые удары по Ирану, заявив, что они были нанесены в качестве «решительного ответа» на атаку днём ранее на торговое судно, проходившее через пролив.

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