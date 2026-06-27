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Трамп показал дизайн нового паспорта США

Трамп показал дизайн нового паспорта США с собственным изображением на нём.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп представил обновлённый дизайн национального паспорта, приуроченный к 250-летию американской независимости. Одной из главных особенностей документа стало размещение изображения самого Трампа на внутренних страницах паспорта вместе с элементами государственной символики и фрагментами Декларации независимости США.

Также в оформлении использованы юбилейная символика и число 250, отсылающее к предстоящей годовщине основания страны. На отдельных страницах нового паспорта появятся исторические изображения, связанные с подписанием Декларации независимости и эпохой создания Соединённых Штатов.

По данным американских СМИ, обновлённая версия паспорта будет выпущена ограниченным тиражом в рамках праздничных мероприятий к юбилею США.

Ранее в администрации США заявили о фактическом прекращении приема иностранцев, претендующих на получение политического убежища.

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