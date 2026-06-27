Трамп показал дизайн нового паспорта США

Президент США Дональд Трамп представил обновлённый дизайн национального паспорта, приуроченный к 250-летию американской независимости. Одной из главных особенностей документа стало размещение изображения самого Трампа на внутренних страницах паспорта вместе с элементами государственной символики и фрагментами Декларации независимости США.