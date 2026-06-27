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Удар без эскалации: США заявили, что не планируют возвращаться к боям

США не рассматривают возможность возобновления полномасштабных боевых действий с Ираном после недавнего удара по его территории.

США не рассматривают возможность возобновления полномасштабных боевых действий с Ираном после недавнего удара по его территории. Об этом телеканалу CNN сообщил американский чиновник.

По данным канала, накануне американская авиация атаковала объекты, где, как утверждается, находились склады дронов, ракет и радарные комплексы КСИР. В Центральном командовании США заявили, что операция стала ответом на обстрел торгового судна, ответственность за который Вашингтон возлагает на Иран. В КСИР, в свою очередь, пообещали дать «быстрый и решительный» ответ.

Несмотря на обмен ударами, между сторонами действует перемирие. 18 июня был подписан меморандум о завершении конфликта, а 21 июня в Швейцарии прошли прямые переговоры, которые обе стороны оценили как успешные.

CNN отмечает, что в администрации США продолжают обсуждать дальнейшие шаги, однако официальные лица подчеркивают: Вашингтон намерен сохранить достигнутую паузу и не допустить срыва договорённостей.

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