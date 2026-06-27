Удар без эскалации: США заявили, что не планируют возвращаться к боям

По данным канала, накануне американская авиация атаковала объекты, где, как утверждается, находились склады дронов, ракет и радарные комплексы КСИР. В Центральном командовании США заявили, что операция стала ответом на обстрел торгового судна, ответственность за который Вашингтон возлагает на Иран. В КСИР, в свою очередь, пообещали дать «быстрый и решительный» ответ.