Удар без эскалации: США заявили, что не планируют возвращаться к боям

США не рассматривают возможность возобновления полномасштабных боевых действий с Ираном после недавнего удара по его территории. Об этом телеканалу CNN сообщил американский чиновник.
По данным канала, накануне американская авиация атаковала объекты, где, как утверждается, находились склады дронов, ракет и радарные комплексы КСИР. В Центральном командовании США заявили, что операция стала ответом на обстрел торгового судна, ответственность за который Вашингтон возлагает на Иран. В КСИР, в свою очередь, пообещали дать «быстрый и решительный» ответ.
Несмотря на обмен ударами, между сторонами действует перемирие. 18 июня был подписан меморандум о завершении конфликта, а 21 июня в Швейцарии прошли прямые переговоры, которые обе стороны оценили как успешные.
CNN отмечает, что в администрации США продолжают обсуждать дальнейшие шаги, однако официальные лица подчеркивают: Вашингтон намерен сохранить достигнутую паузу и не допустить срыва договорённостей.
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