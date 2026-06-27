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СМИ: в Иране обвинили США в отсутствии приверженности прекращению огня

Reuters: в Иране обвинили США в отсутствии приверженности прекращению огня.

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Глава комитета по национальной безопасности иранского парламента на фоне последних ударов США по территории Ирана заявил, что президент США Дональд Трамп якобы не проявил приверженности принципам переговоров и условиям прекращения огня, передает агентство Рейтер.

«Глава комитета по национальной безопасности иранского парламента заявил, что Трамп не проявил никакой приверженности принципам переговоров или прекращения огня», — говорится в сообщении.

Центральное командование Вооруженных сил США ранее подтвердило удары по Ирану в ответ на якобы атаку по коммерческому судну в Ормузском проливе.

Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.

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