В России младенцев планируют начать обследовать на шесть новых заболеваний

Начиная с 2027 года в перечень планируется включить обследования на миодистрофию Дюшенна (при этом заболевании мышцы постепенно теряют свои функции: становятся слабыми и уменьшаются в объеме), болезнь Помпе (наследственное заболевание, при котором организм не может расщеплять сложный сахар из-за дефекта специального фермента), мукополисахаридоз 1-го типа (наследственное заболевание, вызванное дефицитом фермента альфа-L-идуронидазы, что приводит к нарушению обмена веществ), болезнь Гоше (наследственное заболевание, где из-за генетического дефекта в организме не вырабатывается нужный фермент), болезнь Ниманна-Пика типа А/В (наследственное заболевание, вызванное дефицитом фермента кислой сфингомиелиназы), а также болезнь Краббе (генетически обусловленное заболевание нервной системы).