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На западе Ирана погибли два человека при нападении сепаратистов на блокпост

В провинции Курдистан на западе Ирана боевики напали на блокпост на трассе между городами Бане и Секкез. Во время перестрелки погибли два сотрудника правоохранительных органов, еще пять человек получили ранения, сообщает IRIB.

В провинции Курдистан на западе Ирана боевики напали на блокпост на трассе между городами Бане и Секкез. Во время перестрелки погибли два сотрудника правоохранительных органов, еще пять человек получили ранения, сообщает IRIB.

По данным СМИ, нападавшие могут быть связаны с сепаратистскими группировками. Удалось ли боевикам захватить блокпост, не уточняется.

Как уточняет Mehr, одна из пострадавших — трехлетняя девочка. Она находилась в автомобиле, который случайно попал под огонь.

В начале операции США и Израиля против Ирана американские СМИ сообщали, что ЦРУ вооружает курдские силы для подготовки восстания в Иране. По данным CNN, американские власти вели переговоры с иранскими оппозиционными группами и курдскими лидерами о предоставлении им военной поддержки. Формирования курдов насчитывают «тысячи военнослужащих», готовых сражаться с иранскими силами, сообщало Axios. Курды составляют большинство населения Курдистана.

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