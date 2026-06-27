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У берегов Венесуэлы зафиксировали толчки магнитудой 4,9

EMSC: у берегов Венесуэлы зафиксировали толчки магнитудой 4,9.

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Толчки магнитудой 4,9 зафиксированы у берегов Венесуэлы спустя два дня после разрушительного землетрясения, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение зафиксировано в 22.16 по времени UTC (01.16 мск) в 80 километрах к западу от столицы Венесуэлы Каракаса. Очаг залегал на глубине 35 километров.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

В Венесуэле вечером 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй — 7,5. По последним данным властей Венесуэлы, число погибших возросло до 920, еще 3360 получили ранения. Более 4000 человек лишились жилья. Были разрушены многие жилые дома, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения. Москва заявила о готовности помочь Каракасу.

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